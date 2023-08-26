ЦИК обсуждает с российскими разработчиками поставку смартфонов для служебных целей

Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее дала рекомендации всем членам ЦИК, а также сотрудникам аппарата не использовать IPhone и IPad в этих целях

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Центризбирком России (ЦИК РФ) ведет переговоры с отечественными разработчиками мобильных устройств о поставке техники членам и сотрудникам аппарата комиссии для использования в служебных целях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦИК РФ.

20 июля в пресс-службе комиссии ТАСС рассказали, что в мае 2023 года глава Центризбиркома Элла Памфилова дала рекомендации всем членам ЦИК, а также сотрудникам аппарата не использовать IPhone и IPad в служебных целях. На сегодняшний день распоряжение Памфиловой о запрете использовать технику Apple по рабочим вопросам находится в процессе обсуждения.

"Также ведутся переговоры с отечественными разработчиками мобильных устройств о поставке техники для использования в служебных целях", - сказали ТАСС в пресс-службе ЦИК РФ.

При этом в комиссии подчеркнули, что владельцы устройств Apple смогут участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). "Никаких ограничений законодательством и принятыми в соответствии с ним актами ЦИК РФ на участие в ДЭГ с использованием мобильных устройств компании Аррle не установлено", - указали в пресс-службе ЦИК.

О запрете техники Apple

В начале июня в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости". С тех пор от использования IPhone в служебных целях отказались в Минцифры, Минтрансе, Минпромторге, Ростехе, Росавиации и РЖД.