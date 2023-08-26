26 августа, 06:01

Роспотребнадзор объяснил вице-спикеру Госдумы, где найти рецепт "ЗОЖ-шаурмы"

Александр Рюмин/ ТАСС
© Александр Рюмин/ ТАСС

Как сообщили в ведомстве, он опубликован на сайте проекта "Здоровое питание"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Рецепт приготовления полезной для здоровья шаурмы опубликован на сайте проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание". Об этом говорится в ответе замруководителя федеральной службы Михаила Орлова на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди"), копия документа есть в распоряжении ТАСС.

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7 июля парламентарий направил письмо на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в котором предлагал опубликовать на сайте ведомства рекомендации по "сбалансированному и гармоничному составу шаурмы". Он обратил внимание на то, что из-за отсутствия официальных рекомендаций отдельные производители добавляют в нее вредные продукты.

"Для информирования населения и формирования у граждан представления о принципах здорового питания Роспотребнадзором в 2019 году был запущен интернет-портал "Здоровое-питание.рф", на котором размещены публикации по теме здорового питания, а также рецепты полезных блюд, в том числе рецепт приготовления "ЗОЖ-шаурмы", - пояснил Орлов.

В опубликованном на сайте рецепте указано, что в состав полезной шаурмы входят куриные окорочка, огурцы, помидоры, болгарский перец, укроп, лаваш, соль, приправы и сметана жирностью 10%. 

Теги:
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаДаванков, Владислав Андреевич
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