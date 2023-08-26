В ЛНР детей военных планируют бесплатно обеспечить горячим питанием в школах

Глава министерства образования и науки Луганской Народной Республики Иван Кусов рассказал, что регион ожидает субсидию в размере 1,4 млрд рублей на обеспечение горячим питанием школьников 1-4-х классов

ЛУГАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Министерство образования и науки Луганской Народной Республики (ЛНР) планирует обеспечить бесплатным горячим питанием в школах детей военнослужащих и участников специальной военной операции, сообщил ТАСС глава ведомства Иван Кусов.

"Министерство образования и науки ЛНР планирует нормативным актом расширить перечень категорий обучающихся, которые питаются за счет бюджетных ассигнований бюджета Луганской Народной Республики. В этот перечень будут включены дети, чьи родители мобилизованы, призваны на военную службу соответствующим указом президента России, проходят службу в войсках национальной гвардии России и имеют специальное звание полиции, принимают участие в специальной военной операции, а также заключившие в добровольном порядке контракты с Вооруженными силами России", - сказал он.

Кусов рассказал, что республика, как и другие новые субъекты РФ, ожидает субсидию в размере 1,4 млрд рублей на обеспечение горячим питанием школьников 1-4-х классов.

По его словам, сейчас бесплатное горячее питание в регионе получают воспитанники детских садов и ученики 1-4-х классов. В школах и кадетских корпусах при этом бесплатные обеды получают отдельные категории детей. "Сегодня в стадии подготовки находится единое меню для дошкольных образовательных организаций, детей с ОВЗ (дети, имеющие отклонения в психическом, физическом или сенсорном развитии - прим. ТАСС) и детей-инвалидов", - отметил Кусов.

По его словам, минобрнауки региона совместно с АНО "Институт отраслевого питания" провел анализ оборудования в пищеблоках, исследование показало, что некоторые из них нуждаются в модернизации. "Согласован график поставки оборудования для обновления пищеблоков в 162 общеобразовательных организациях и в 97 дошкольных образовательных организациях. Таким образом, потребность наших пищеблоков в необходимом современном оборудовании может совсем скоро быть закрыта", - подчеркнул он.

В понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что правительство РФ направит на организацию горячего питания для школьников младших классов в новых регионах России 1,4 млрд рублей, таким образом, с 1 сентября будет обеспечен 100%-ный охват российских учеников начальных классов этой мерой.