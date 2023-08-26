Специалисты из Москвы готовят более 100 объектов Луганска к отопительному сезону

Работы проведут как на участках теплотрасс, так и на котельном оборудовании

ЛУГАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Московские специалисты к предстоящему отопительному сезону готовят более 100 объектов Луганска ЛНР, сообщила ТАСС гендиректор госпредприятия республики "Луганскгаз" Татьяна Богородько.

"В столице республики коллегами из различных специализированных организаций Москвы в рамках шефской помощи производятся работы на 114 объектах: как на участках теплотрасс, так и на котельном оборудовании. Одновременно мероприятия организованы на 20 участках", - сказала она.

Богородько рассказала, что специалисты из Калужской области заменяют 1 км теплосети в подшефном Первомайске, при этом в Алчевске завершают восстановление около 6 км теплотрассы.

8 июля Богородько сообщала, что субъекты России, взявшие шефство над городами и районами ЛНР, перед началом нового отопительного сезона в регионе заменят более 15 км теплотрасс.