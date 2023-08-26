26 августа, 11:41

Пострадавших при опрокидывании трибуны в Ростове детей отправили на сборы на Черное море

По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, дети полностью восстановились

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. Пятнадцать детей, пострадавших во время опрокидывания трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, отправились на учебно-тренировочные сборы на Черное море. Дети уже полностью восстановились, сообщил в Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

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30 мая на гребном канале в Ростове-на-Дону произошло обрушение трибуны, в результате которого погибла женщина и пострадали 36 человек, в том числе дети.

"15 воспитанников отделения футбола ростовской спортивной школы № 12, пострадавших во время непогоды на Гребном канале, мы направили на учебно-тренировочные сборы на Черное море в качестве поощрения. Об этом попросили сами ребята и их родители", - написал он, уточняя, что дети полностью восстановились.

Логвиненко добавил, что футболисты под руководством тренера школы Александра Могрычева проводят ежедневные тренировки, купаются в море и "получают позитивные эмоции".

По факту происшествия на гребном канале "Дон" возбуждено два уголовных дела - о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ) и халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). 

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