В Москве завершили гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к зиме

По словам заммэра города Петра Бирюкова, к бесперебойной работе подготовили более 8,7 тыс. км магистральных и 8,4 тыс. км разводящих сетей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Проведение гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду завершили в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

"К бесперебойной работе подготовлено свыше 8,7 тыс. км магистральных и 8,4 тыс. км разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов. В настоящее время все подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме, горячее водоснабжение на городских объектах восстановлено", - привели в тексте слова заммэра столицы Петра Бирюкова.

Он подчеркнул, что организация испытаний теплосетей является одним из основных направлений подготовки к отопительному сезону.

"Главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. Во время испытаний специалисты ПАО "МОЭК" устанавливают в трубопроводах давление, превышающее рабочее, что имитирует повышенную нагрузку в зимние пики холодов", - добавил Бирюков.

По его словам, во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проведены перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.