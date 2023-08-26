Канатные дороги и пешие тропы на горных курортах Сочи вновь доступны для посещения

Температура воздуха в горах региона составляет от +10 до +20 градусов

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Работу канатных дорог на горнолыжных курортах в Сочи, ранее закрытых из-за приближающегося грозового фронта, восстановили. Также вновь доступны для посещения пешие горные тропы, сообщается в Telegram-каналах курортов "Красная Поляна" и "Роза хутор".

"Работают канатные дороги: "Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский экспресс", "Волчья скала" в режиме карусели, "Эдельвейс", "Крокус", - сообщается в Telegram-канале "Розы хутор". Парк водопадов Менделиха, тропа Фиалка и тропы Чемпионов также доступны для посещения, уточнили в курорте.

В Telegram-канале "Красной поляны" отмечается, что ранее закрытая канатная дорога - 4 работает в штатном режиме, о работе канатной дороги - 5 не сообщается.

По прогнозу синоптиков, 25 августа в горных районах Краснодарского края ожидались кратковременные дожди с грозами. Работу канатных дорог на горнолыжных курортах в Сочи и некоторых пеших маршрутов из-за приближающегося грозового фронта приостанавливали.

26 августа, по прогнозу, в горных районах Краснодарского края солнечная и ясная погода, ветер слабый, температура от +10 до +20 градусов, видимость около 20 км.