В ФРГ почтили память космонавтов Быковского и Йена по случаю 45-летия их полета

Их крепкая космическая дружба должна быть примером для всех, отметил директор Русского дома в Берлине Павел Извольский

ПОТСДАМ /Германия/, 26 августа. /ТАСС/. Представители Русского дома в Берлине возложили цветы к подножию памятника советскому космонавту Валерию Быковскому (1934-2019) и первому космонавту ГДР Зигмунду Йену (1937-2019), установленного в Потсдаме под Берлином. Церемония приурочена к 45-летию их полета.

"Та крепкая космическая дружба, которую Зигмунд Йен и Валерий Быковский пронесли через многие годы, должна быть примером для всех. Она показала, как важны контакты между людьми для развития и укрепления взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между народами", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Русского дома в Берлине Павел Извольский.

На постаменте скульптурной композиции, посвященной космонавтам, имеется надпись Gemeinsam auf der Erde und im all ("Вместе на земле и в космосе").

Полет Быковского и Йена

26 августа 1978 года Йен и Быковский полетели на корабле "Союз-31" к орбитальной станции "Салют-6". Полет продолжался 7 суток, 20 часов, 49 минут и 4 секунды. На станции космонавты присоединились к членам второй основной экспедиции Владимиру Ковалёнку и Александру Иванченкову. За 124 витка вокруг Земли Йен провел множество научных экспериментов. Кроме того, в космосе были сняты эпизоды детской телепередачи "Песочный человечек". Знаменитой стала и "космическая свадьба": Песочный человечек и русская кукла Маша поженились в невесомости.

Йен и Быковский вернулись на Землю на корабле "Союз-29" 3 сентября 1978 года. Сильный ветер протащил спускаемый аппарат по казахской степи - парашют не удалось отсоединить вовремя. Йен получил травму позвоночника. После возвращения на Землю оба космонавта стали почетными гражданами Берлина. В берлинской Палате депутатов висит их портрет кисти Бернхарда Франке.

Йен получил звания героя ГДР и Советского Союза, был награжден орденами и медалями, в его честь были названы школы и улицы, открыты музейные экспозиции. После воссоединения ФРГ и ГДР сотрудничал с Германским центром авиации и космонавтики и Европейским космическим агентством (ЕКА). Быковский после завершения карьеры космонавта содействовал развитию международного сотрудничества и межкультурного диалога, несколько лет руководил Русским домом в Берлине.