В Белгородском госуниверситете впервые начнут изучать китайский язык в качестве основного

Сейчас язык в качестве второго в вузе изучают 120 студентов

БЕЛГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Китайский язык впервые начнут преподавать в Белгородском государственном национальном исследовательском университете (НИУ БелГУ) в качестве основного иностранного языка. А в будущем вуз планирует открыть Российско-китайский институт вместе с университетом в Дэчжоу, сообщили ТАСС в пресс-службе НИУ БелГУ.

"С нового учебного года в НИУ БелГУ вводится в образовательный процесс китайский язык в качестве основного иностранного языка по направлению подготовки "Лингвистика", - говорится в сообщении.

Как пояснили в вузе, на протяжении 10 лет китайский язык в институте межкультурной коммуникации и международных отношений НИУ БелГУ в качестве второго языка по специальности "Перевод и переводоведение" и по направлениям подготовки "Лингвистика" и "Международные отношения" изучают 120 студентов. "В связи с возросшим интересом к китайскому языку в этом году ИМКиМО набрал группу по изучению китайского как основного", - сообщили в пресс-службе.

ИМКиМО НИУ БелГУ ведет активные переговоры по открытию совместного Российско-китайского института с университетом в Дэчжоу. Это позволит российским и китайским студентам обучаться одновременно в двух странах и получить дипломы двух вузов.

В НИУ БелГУ отметили, что популярность китайского языка возрастет не только среди студентов, но и школьников Белгородской области. С 1 сентября китайский язык начнут изучать школьники поселка Борисовка. Преподавать китайский язык будет выпускница, а теперь уже преподаватель ИМКиМО НИУ БелГУ, носитель китайского языка Цзи Цзяньсян. "В ИМКиМО ежегодно на постоянной основе работают носители иностранных языков, в том числе три-четыре носителя китайского языка. На базе института работает центр китайского языка, в котором проводятся различные мероприятия, конкурсы каллиграфии с участием студентов из Китая и студентов и школьников региона", - добавили в пресс-службе.

Институт имеет прочные связи с вузами-партнерами в городах КНР: Дэчжоу, Далянь, Шанхай, Цзилинь. Это способствует развитию сотрудничества и популяризации китайского языка и культуры в школах Белгорода и области.