Более 700 курсантов медакадемии Санкт-Петербурга приняли присягу

Как сообщили в МО РФ, это один из самых больших наборов курсантов за всю историю образовательного учреждения

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более 700 курсантов первого курса Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге приняли военную присягу на историческом плацу вуза, сообщили журналистам в Минобороны России.

"Это один из самых больших наборов курсантов за всю историю академии. Самым заметным отличием набора первокурсников стало поступление более 100 парней и девушек, уже прошедших специальную военную операцию. Кто-то из них уходил добровольцем, кто-то - из младшего медицинского состава, фельдшера и медсестры, большая часть из этих ребят награждена орденами и медалями", - отметили в ведомстве.

В праздничный день присяги собравшихся приветствовал заместитель министра обороны Тимур Иванов, начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин и командование Военно-медицинской академии во главе с генерал-лейтенантом медицинской службы Евгением Крюковым.

Набор в академию осуществляется по нескольким специальностям высшего профессионального образования, в том числе лечебное дело, медико-профилактическое дело, фармация и стоматология. Кроме того, академия осуществляет набор на специальность "лечебное дело" по программам среднего профессионального образования с присвоением специальности "фельдшер".