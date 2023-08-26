Народный поэт Абхазии передал Медведеву "Евгения Онегина" на абхазском языке

Мушни Ласуриа так поблагодарил зампреда Совбеза РФ за признание страны в 2008 году

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа передал зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву переведенный на абхазский язык роман Александра Пушкина "Евгений Онегин" в знак благодарности за признание страны в 2008 году. Об этом сообщает медиацентр МИД Абхазии.

"В честь 15-й годовщины признания государственного суверенитета Республики Абхазия народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер высшего государственного ордена - "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") I степени Мушни Ласуриа при содействии МИД Абхазии передал заместителю председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрию Медведеву памятный подарок с пожеланиями "Крепости духа и здоровья в это непростое для всех нас время", - говорится в сообщении.