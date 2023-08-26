В Москве на путепроводах на развязке МКАД с Липецкой улицей началась укладка асфальта

Общую готовность развязки оценили в 60%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Рабочие начали укладывать асфальт на четырех путепроводах на транспортной развязке МКАД с Липецкой улицей. Об этом сообщила пресс-служба Департамента строительства Москвы.

"На транспортной развязке Московской кольцевой автомобильной дороги с Липецкой улицей рабочие приступили к укладке асфальта на четырех путепроводах. Общая готовность развязки составляет 60%", - говорится в сообщении.

Одновременно на объекте ведется перекладка инженерных коммуникаций, строительство трех надземных пешеходных переходов и четырех локальных очистных сооружений.

"Сейчас на развязке параллельно с укладкой асфальта рабочие монтируют барьерные ограждения и наружное освещение, проводят отделочные работы в тоннеле и окрашивают пролетные строения путепроводов", - привели в тексте слова руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

Новая конфигурация развязки обеспечит комфортный выезд на федеральную трассу М-4 "Дон", а благодаря увеличению пропускной способности проехать этот участок МКАД можно будет примерно на треть быстрее.