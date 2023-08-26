26 августа, 09:04

Слуцкий попросил кабмин дать автобусам детских домов право проезда по выделенным полосам

Михаил Метцель/ ТАСС
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
© Михаил Метцель/ ТАСС

Лидер ЛДПР пояснил, что из-за бюрократической недоработки дети из приютов вынуждены стоять в пробках, пока школьники едут по выделенным полосам

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением предоставить автобусам детских домов возможность передвигаться по выделенным полосам автодорог. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Слуцкий пояснил, что из-за бюрократической недоработки дети из приютов вынуждены стоять в пробках, пока школьники едут по выделенным полосам.

"Вопрос даже не требует финансирования, все уже есть. Нет только нужного пункта в документах. Обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением предоставить автобусам бюджетных учреждений, обеспечивающих заботу о детях, оставшихся без попечения родителей, возможность передвигаться по выделенным полосам автодорог", - добавил Слуцкий. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
© Информационное агентство ТАСС
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