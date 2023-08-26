Движение транспорта возобновили после ремонта участка путепровода на въезде в Обнинск

В восстановительных работах задействовали около 70 человек и восстановительный поезд

ТАСС, 26 августа. Железнодорожники восстановили участок путепровода на Южном въезде в Обнинск Калужской области, движение автотранспорта возобновили, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Восстановление южного въезда в Обнинск завершено. Движение автотранспорта возобновлено", - написал Шапша в своем телеграм-канале.

В пресс-службе Московской железной дороги отметили, что в восстановительных работах задействовали около 70 железнодорожников и восстановительный поезд со станции Бекасово. После ремонта движение поездов по второму главному пути возобновили.

25 августа водитель грузового автомобиля повредил часть железнодорожного путепровода на Южном въезде в Обнинск, в связи с чем движение поездов на перегоне Шемякино - Обнинское организовали по одному пути. Водителя грузовика задержали.