26 августа, 09:09

AP: в Алабаме хотят впервые казнить заключенного с помощью азота

Carol M. Highsmith/ Buyenlarge/ Getty Images
Бирмингем, Алабама
© Carol M. Highsmith/ Buyenlarge/ Getty Images

По данным агентства, прокуратура штата обратилась в местный суд, чтобы назначить дату казни для 58-летнего заключенного

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Власти штата Алабама хотят впервые в истории США казнить заключенного с помощью чистого азота. Об этом сообщило агентство Associated Press.

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По его данным, прокуратура штата обратилась в местный суд, чтобы назначить дату казни для 58-летнего заключенного. При этом, как отмечает агентство, власти собираются его казнить, заставив дышать только азотом, что приведет к гипоксии.

Такой способ казни разрешен в трех американских штатах, но никогда ранее не применялся. Власти Алабамы разрешили использовать его только в 2018 году на фоне нехватки препаратов, используемых для смертельных инъекций. 

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© Информационное агентство ТАСС
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