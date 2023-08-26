В Вологде при реставрации деревянного особняка нашли американский документ 1918 года

ТАСС, 26 августа. Документ, датируемый мартом 1918 года, за авторством директора Американского бюро печати Артура Булларда нашли при реставрации старейшего деревянного особняка в Вологде. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в видеооблоге, опубликованном в его Telegram-канале.
"Дом Засецких - самый старый особняк Вологды, которому более 240 лет. Реставрация таких больших объектов всегда связана с находками. Мне показался интересным вот этот документ 1918 года, его автор - Артур Буллард, директор Американского бюро печати. Только послушайте: "Милостивый государь, в течение двух последних месяцев Американское бюро печати выпускало "Американские бюллетени". Предлагается их рассылать всем учебным заведениям, преподавателям, членам ученых сообществ и университетам, чтобы заложить фундамент для взаимного сближения и сотрудничества между русской и американской демократиями", - зачитал письмо Кувшинников, отметив, что в конце автор просит помочь с распространением бюллетеней и подкрепляет все это коробками с продуктами.
Как пояснила заведующая отделом использования и публикаций Государственного архива Вологодской области Анна Першина, главной целью распространения "Американских бюллетеней" была агитация и пропаганда американских идей, а также заручение поддержкой либерально настроенной части населения страны. "Согласно исследователям, бюллетени играли очень важную роль в информационной борьбе американских спецслужб на территории России. 1918 год - это, прежде всего, окончание Первой мировой войны. Именно тогда уже была разработана стратегия американской доктрины о решающей роли Америки на международной внешнеполитической арене", - сказала Першина.
Она добавила, что "Американские бюллетени" издавались еженедельно и распространялись по списку, в который входило около 30 тыс. печатных адресов: журналы, газеты, учреждения культуры и образования. И находка письма за авторством Артура Булларда в Доме Засецких неслучайна, так как в начале ХХ века и в первые годы советской власти в особняке находилось Второе высшее начальное училище.
Об особняке и "Американских бюллетенях"
Дом Засецких построили в 1780-х годах, в историю вошел по фамилии последних владельцев, которым принадлежал до революции 1917 года. Николай Засецкий постоянно проживал в Казани, поэтому сдавал здание для размещения учебных заведений. В годы Великой Отечественной войны в особняке был госпиталь, а затем школа.
Русское отделение Комитета общественной информации, получившее название Американское бюро печати, начало свою работу в декабре 1917 года в Петрограде и затем продолжило свою деятельность в Москве. Основным изданием АБП на европейской территории России стал журнал "Американские бюллетени". Всего вышло 27 номеров еженедельника, который распространялся в Москве и в провинциальных городах по почте тиражом 50 тыс. экземпляров.
Артур Буллард - известный американский журналист, повышенный интерес к России проявлял в начале ХХ века. Формально был представителем Комитета общественной информации, периодически по каналам дипломатической связи он передавал аналитические обзоры событий, происходивших в России.