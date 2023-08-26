СМИ: задержанный по запросу Украины россиянин намерен просить убежища в Финляндии

Речь идет о Воиславе Тордене

СТОКГОЛЬМ, 26 августа. /ТАСС/. Россиянин, задержанный в Финляндии по запросу Украины, планирует просить убежища в республике. Об этом сообщил телерадиоканал Yle со ссылкой на адвоката задержанного.

Суд финского уезда Восточная Уусимаа в пятницу продлил срок содержания 36-летнего гражданина России под стражей до дальнейшего уведомления. Вменяемые в вину преступления, как утверждается, совершены на востоке Украины в период с 2014 по 2015 год. Мужчина отрицает свою вину, он участвовал в заседании суда по видеосвязи.

По информации суда, Воислав Торден 1987 года рождения, которого ранее звали Ян Петровский, является гражданином РФ. Он включен в санкционные списки Евросоюза и Минфина США. Украинская сторона добивается его выдачи, 21 июля суд Хельсинки постановил заключить его под стражу за нарушение иммиграционного закона.

Как сообщили ТАСС представители посольства РФ, дипломаты поддерживают связь с адвокатом и родственниками задержанного россиянина. В посольстве уточнили, что 23 августа "финской стороне был направлен запрос на проведение встречи с российским гражданином", однако "ответа пока не последовало".