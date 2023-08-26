В Абхазии умер летчик Вячеслав Эшба

Похороны Героя республики пройдут 28 августа в селе Дурипш Гудаутского района

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Герой Абхазии, бывший министр обороны Абхазии, директор международного аэропорта Сухум им. В. Ардзинба Вячеслав Эшба умер на 74-м году жизни. Об этом сообщил боевой друг Эшбы генерал Закан Нанба.

"Скоропостижно скончался Вячеслава Ахметовича Эшба. Похороны пройдут 28 августа в его родном селе Дурипш Гудаутского района", - сообщил Нанба.

Эшба в 1970 году окончил Егорьевское авиационно-техническое училище, в 1973 году - Кременчугское летное училище, в 1983 году - Ленинградскую академию гражданской авиации. Работал пилотом на гражданских самолетах, командиром Сухумского авиаотряда. За время грузино-абхазской войны дополнительно освоил самолеты Л-39, Як-52 и вертолет Ми-8, выполнял полеты по доставке оружия и боеприпасов на Восточный фронт, а также боевые полеты по уничтожению живой силы и техники противника. С августа 1992 года по январь 1993 года командовал транспортным авиационным отрядом, в 1993-2009 годах - Военно-воздушными силами Абхазии.

В 2003-2004 годах Вячеслав Эшба, будучи командующим ВВС Абхазии, одновременно возглавлял Минобороны республики, с 2009 года работал гендиректором международного аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинба.