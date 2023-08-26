В Якутске организуют шаттлы к новому причалу для судов на воздушных подушках

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев, разработана также проектно-сметная документация по строительству подъездной дороги, которая сейчас проходит экспертизу

ЯКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. В Якутске организуют шаттлы для удобства пассажиров к новому причалу для судов на воздушных подушках, сообщили в пресс-службе правительства Якутии.

"С осени маршрут, по которому будут курсировать суда на воздушной подушке, будет осуществляться по временной схеме. Для удобства пассажиров город организует шаттл от конечной остановки на 203-м микрорайоне до остановки в районе станции "Намыв" в 204-м микрорайоне Якутска. Подход судов к 202-му и 203-му микрорайонам будет запрещен. Там начинаются работы по реконструкции набережной имени Романа Дмитриева", - говорится в сообщении.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев, рассматривается возможность организации на месте грузовых перевозок и лодочной станции. Кроме того, разработана проектно-сметная документация по строительству подъездной дороги, она проходит экспертизу. Планируется подъездная дорога в асфальтово-бетонном исполнении с освещением, автобусными остановками, разворотной площадкой на конечной остановке, завершение работ намечено на лето 2024 года.

В период межсезонья между Якутском и поселком Нижний Бестях ежегодно организуются пассажирские и грузовые перевозки через реку Лену. В 2023 году заработает новый причал для судов на воздушной подушке. Из-за жалоб жителей в 203-м микрорайоне Якутска на сильный шум техники, в том числе в ночное время, новый причал будет находиться в удалении от жилых домов.

Нижний Бестях - крупный транспортно-логистический узел Якутии. В поселке находится железнодорожная станция и стыкуются федеральные автотрассы "Лена" и "Колыма", а также автодорога республиканского значения "Амга". В теплое время года Нижний Бестях и Якутск связывает речной транспорт, а зимой - ледовая переправа.