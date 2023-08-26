Иностранные дипломаты более 20 стран участвуют в летних дипломатических играх в "Завидово"

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что это мероприятие ежегодно позволяет укреплять атмосферу дружбы и доверия в московском дипкорпусе

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 26 августа. /ТАСС/. XXIV летние дипломатические игры торжественно открылись в субботу в комплексе отдыха "Завидово" в Тверской области, в этот раз в них принимают участие иностранные дипломаты более 20 стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров в своем приветственном слове отметил, что это мероприятие ежегодно позволяет укреплять атмосферу дружбы и доверия в московском дипкорпусе.

Как сообщает корреспондент ТАСС, среди участников соревнований и гостей мероприятия дипломаты из Армении, Белоруссии, Индии, Индонезии, Ирака, КНР, КНДР, Киргизии, Кении, Кубы, Малайзии, Монголии, Южной Осетии и других государств. Команды выступают под своими национальными флагами.

На церемонии открытия игр обращение министра зачитал и.о. начальника Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России Вячеслав Фатин. Лавров пожелал участникам соревнований "честной борьбы, здорового состязательного духа, заряда положительных эмоций и всего самого доброго". "Уверен, что и в этот раз состязания пройдут в дружеской, радушной обстановке, созданной усилиями ГлавУпДК в комплексе отдыха "Завидово", в одном из красивейших мест на берегах великой русской реки Волги", - добавил глава российской дипломатии.

Со своей стороны депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова призналась, что, приехав впервые на эти состязания, назвала их олимпийскими дипломатическими играми. Однако, по ее словам, эта оговорка была неслучайной. "Мне крайне жаль, что ряд политиков забыли основные принципы спорта, но мы на наших соревнованиях это не забыли", - сказала Журова, процитировав отрывки произведения Пьера де Кубертена "Ода к спорту" о благородной и честной борьбе, а также об уважении и мирных соревнованиях. "И это все про нас, это все про дипломатические игры. И я уверена, что мы сегодня в очередной раз покажем, как мы дружны, как мы спортивны, как мы любим Россию, как ГлавУпДК в очередной раз сделает прекрасные соревнования для вас, где вы получите огромное удовольствие в честной борьбе", - заключила депутат.

Также на церемонии открытия присутствовали трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Людмила Титова, стоявшие у истоков идеи дипломатических игр.

Об играх

Торжественную часть открыл Военный образцовый оркестр почетного караула, исполнивший гимн России. После этого на церемонии в небо запустили бумажный фейерверк из лент цвета триколора.

Команды дипломатических представительств в этом году будут бороться за призы в личном зачете - по большому теннису, бильярду, рыбной ловле, стрельбе по тарелочкам и кроссу, в командном - по мини-футболу, волейболу и баскетболу. Кроме того, состоится спортивно-развлекательная эстафета для всей семьи. Все соревнования будут проходить под наблюдением профессиональных судей.

В рамках игр также проходит гастрономических фестиваль "Пять морей, три океана", который познакомит всех гостей с традиционными для регионов России блюдами из рыбы и морепродуктов.