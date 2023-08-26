Академия "Меганом" и Национальный совет айкидо запустили программу по боевым искусствам

Ее участники будут изучать основы психологии, аспекты тренерской деятельности, а также PR-технологии в спорте

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Академия творческих индустрий "Меганом" в Крыму и Национальный совет айкидо России (НСАР) запустили новую образовательную программу по боевым искусствам, ее участники будут изучать основы психологии, аспекты тренерской деятельности, а также PR-технологии в спорте, сообщили в пресс-службе арт-кластера "Таврида.АРТ", проектом которого является академия "Меганом".

"Академия творческих индустрий "Меганом" совместно с национальным советом айкидо России запустила новую образовательную программу. <…> В рамках курса участники изучат основы психологии, аспекты тренерской деятельности и особенности психологической нагрузки в спорте. Вместе с экспертами погрузятся в систему управления мотивацией спортсменов, изучат специфику общения в спорте до и во время соревнований, а также разберутся в диагностике и коррекции личностных свойств и психических состояний у спортсменов. Один из блоков программы будет посвящен PR-технологиям в спорте и продвижению боевых искусств в социальных сетях", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя исполнительного директора НСАР Виктора Сосновского, боевые искусства играют важную роль в формировании личности, творческих и деловых качеств. "Как спорт является частью физической культуры, так же и сама физическая культура является частью образа человека. Боевые искусства учат не только отстаивать свои интересы, но и разрешать конфликты, но самое главное - они учат побеждать самих себя", - приводятся в сообщении слова Сосновского.

Национальный совет айкидо России был создан в июле 2005 года для систематизации и координации деятельности по развитию айкидо. Сегодня в России более 75 тысяч человек занимаются айкидо, более чем в 60 регионах созданы и функционируют региональные организации айкидо.

Академия творческих индустрий "Меганом" - новая концепция образовательной среды для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, которая стала ядром молодежно-просветительского курорта "Таврида.АРТ" и одной из ведущих площадок России по созданию проектов в сфере творческих индустрий. Круглогодичный образовательный центр позволяет молодым людям получить профессиональное образование под кураторством признанных лидеров направлений и принять участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами.