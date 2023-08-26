На Херсонщине завершили восстановительные работы в части энергетики после прорыва ГЭС

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко заявил, что в Новокаховском городском округе, Голопристанском и Алёшкинском муниципальных округах восстановили электроснабжение

ГЕНИЧЕСК, 26 августа. /ТАСС/. Специалисты Херсонской области завершили восстановительные работы в части энергетики во всех подтопленных после разрушения Каховской ГЭС муниципальных округах левобережья Днепра. Об этом сообщил в субботу в Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Новокаховский городской округ, Голопристанский муниципальный округ и Алёшкинский муниципальный округ наиболее пострадали из-за подтопления после прорыва Каховской ГЭС.

"В зоне ЧС восстановительные работы в части энергетики завершены. Электроснабжение населенных пунктов всех трех пострадавших районов восстановлено", - написал Алексеенко.

В конце июля он сообщал, что практически полностью восстановлена работа систем жизнеобеспечения после прорыва ГЭС, хотя инфраструктура была полностью утрачена: не работали электроснабжение, газоснабжение и водопровод.

Алексеенко добавил, что теперь все силы властей направлены на подготовку объектов к зиме. "Чтобы уверенно пройти зимние нагрузки, работаем над повышением надежности нашей энергосистемы. Причем в условиях, когда буквально ежедневно приходится восстанавливать объекты после обстрелов. <…> В целом по области план профилактических осмотров и ремонта сетевого хозяйства перед зимой выполнен уже на 73%. Поручил особенно внимательно отработать линии и подстанции, которые питают школы, детсады и больницы", - уточнил он.

По его словам, на комплекс мер повышения надежности Минэнерго РФ выделило региону 204 млн рублей. "На эти средства проведем капремонт 36 объектов (высоковольтные линии и подстанции), а также закупим спецтехнику. Для формирования зимнего резерва материалов и оборудования на случай аварийных ремонтов ПАО "Россети" выделяет 106 млн рублей", - сообщил председатель правительства Херсонской области.