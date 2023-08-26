В Нижнем Новгороде открыли школу креативных индустрий

Всего в России в 2023 году намерены открыть более 30 таких школ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Школа креативных индустрий с современным оборудованием для обучения открылась в здании бывшего гимнастического манежа Александровского дворянского института на улице Варварской в Нижнем Новгороде, передает корреспондент ТАСС.

"Мы открываем с вами сегодня первую в этом году Школу креативных индустрий. В прошлом году этот проект стартовал, 35 школ по стране уже работают, мы видим результаты. Я вижу счастливые и заинтересованные лица детей, для меня это главное, как для человека, который за это направление отвечает", - сказала на церемонии открытия статс-секретарь - замминистра культуры России Надежда Преподобная.

В беседе с журналистами она отметила, что дети будут работать на современном оборудовании под руководством наставников. "Я считаю, что у этой Школы креативных индустрий замечательный потенциал, есть все шансы вырваться в лидеры", - добавила Преподобная, по словам которой, в 2023 году в России планируют открыть более 30 таких школ.

Для размещения выбрали здание, которое является объектом культурного наследия - гимнастический манеж Александровского дворянского института на улице Варварской. В 2022-2023 годах здесь провели ремонт и реставрацию и приспособили объект под современное использование. Учреждение дополнительного образования создано как структурное подразделение Музыкального училища имени М. А. Балакирева. В июне 2023 года состоялся творческий конкурс для желающих обучаться в студиях ребят от 12 до 17 лет. В результате из 90 подавших заявления подростков отобрали 60 человек.

В школе будут действовать три креативные студии: анимация и 3D-графика, фото- и видеопроизводство, интерактивные технологии. Программа обучения рассчитана на два года. Ребята познакомятся со спецификой профессий креативной индустрии, создадут творческие проекты, а также выберут одно из направлений для углубленного изучения. Параллельно с изучением специализированных программ ребята будут погружаться в мировую художественную культуру, узнают основы предпринимательской деятельности и авторского права, а также будут обсуждать спектакли и фильмы.