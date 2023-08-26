Более 2 млн пассажиров воспользовались МЦД-3 с начала его открытия

Линию наземного метро запустили 17 августа

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более 2 млн человек совершили поездки на МЦД-3 за неделю его работы, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

"Мы запустили третью линию наземного метро по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Уже за первый полный день работы диаметра пассажиры совершили 350 тыс. поездок, а за неделю - более 2 млн. Это отличный показатель, который демонстрирует востребованность и удобство нового маршрута", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

МЦД-3 запустили 17 августа. Он проходит через 24 района столицы и 4 города Московской области. С открытием МЦД-3 пассажирам стали доступны прямые маршруты: без пересадок можно доехать из Зеленограда до Электрозаводской или из Раменского до Останкино.