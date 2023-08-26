Львова-Белова: дети погибших участников СВО из Южной Осетии приедут на реабилитацию в РФ

Их готовы принимать в федеральных центрах Москвы, Санкт-Петербурга, отметила уполномоченный при президенте России по правам ребенка

ЦХИНВАЛ, 26 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе встречи с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Цхинвале обсудила первые результаты меморандума о сотрудничестве, подписанного с уполномоченным при президенте республики по правам ребенка Аэлитой Джиоевой. В рамках договоренностей дети из Южной Осетии, чьи родители погибли в ходе специальной военной операции (СВО), будут отправляться в российские лагеря, где смогут отдохнуть и пройти реабилитацию, сообщила Львова-Белова в Telegram-канале.

Львова-Белова прибыла в Цхинвал для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 15-летию со дня признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией. В июне Львова-Белова и Уполномоченный при президенте Республики Южная Осетия по правам ребенка Джиоева подписали меморандум о взаимопонимании и взаимопомощи в области защиты прав и интересов ребенка.

"Мы готовы принимать их [детей погибших участников СВО из Южной Осетии] у себя в федеральных центрах Москвы, Санкт-Петербурга. Кроме того, уже завтра 10 детей отправятся на отдых в смену, которую организует институт Уполномоченного по правам ребенка. <…> Отцы этих ребят погибли в СВО, и нам важно помочь в их реабилитации. <…> Также будет оказано содействие в лечении детей Южной Осетии в федеральных российских клиниках, также будем направлять в Цхинвал группы узкопрофильных медицинских специалистов и логопедов-дефектологов ", - сказала Львова-Белова, добавив, что в скором времени в Цхинвал приедут российские специалисты, которые проверят состояние детей и пропишут дальнейший алгоритм действий.

Кроме этого, по словам Львовой-Беловой, два сертификата на приобретение необходимого оборудования будут переданы Цхинвальской школе-интернату для детей-сирот и детскому психологическому центру. В рамках двустороннего сотрудничества внимание будет обращено и на проблемы, связанные с реабилитацией малолетних преступников.

Президент Южной Осетии в свою очередь поблагодарил Львову-Белову за визит. "Благодарю вас также за то, что вы строите планы по помощи нашим детям", - приводятся его слова в сообщении, опубликованном на сайте президента республики. В завершение встречи Гаглоев наградил Львову-Белову Орденом Дружбы.

Южная Осетия 26 августа отмечает 15-ю годовщину признания независимости республики Россией. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.