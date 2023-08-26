В Питкярантском районе Карелии ввели в эксплуатацию газопровод

Протяженность газопровода-отвода составила 123 км

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 августа. /ТАСС/. Газопровод-отвод и газораспределительную станцию "Питкяранта" ввели в эксплуатацию в Питкярантском районе Карелии. В торжественной церемонии приняли участие гендиректор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов и глава региона Артур Парфенчиков.

"Ввод газопровода-отвода и ГРС "Питкяранта" - это часть большой работы по газификации Северного Приладожья. Переход домовладений, социальных объектов и предприятий региона на экологически чистое сетевое топливо позволит не только существенно повысить комфорт жителей и создать стимулы для развития бизнеса и туризма, но и сохранить уникальное природное наследие", - сказал Густов.

По данным пресс-службы "Газпром газификация", объект построили в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Карелии на 2021-2025 годы. Протяженность газопровода-отвода составила 123 км. При его прокладке выполнили переходы под шестью водными преградами с использованием метода горизонтально-направленного бурения, благодаря чему удалось сохранить целостность ландшафта.

Газопровод-отвод и ГРС обеспечат возможность газификации почти 2,5 тыс. домовладений в Питкяранте, деревнях Ууксу и Ряймяля, а также в поселке Салми. С дизельного топлива на газ уже переведена котельная, которая обеспечивает теплом и энергией жилые дома и социальные объекты Питкяранты, в том числе пять детских садов и две школы. По словам Парфенчикова, строительство распределительных газовых сетей по городу планируют завершить в 2023 году, что создаст техническую возможность перевода на природный газ многоквартирного и индивидуального жилищного фонда Питкяранты.

Глава Карелии добавил, что дальнейшая газификация крайне важна и для промышленности в регионе. "Конечно, для нас это имеет огромное значение, потому что это не только социальная направленность. Наш газ ждет промышленность. Думаю, что с его учетом будут появляться и новые производства. Мы очень ждем газ и в нашей арктической зоне, чтобы она двинулась вперед", - сказал Парфенчиков.

По данным пресс-службы главы Карелии, в апреле 2023 года ПАО "Газпром" и республика подписали актуализированную Программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Согласно документу, в регионе построят около 700 км межпоселковых газопроводов, а также распределительных сетей. Будут созданы условия для газификации 26,2 тыс. домовладений и 93 котельных, в том числе предприятий деревообрабатывающей, сельскохозяйственной, пищевой промышленности и теплоэнергетики, в 75 населенных пунктах.