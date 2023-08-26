Московский урбанфорум посетили около 3,5 млн человек с 1 августа

Участники, в частности, могут испытать симулятор старости и побывать на занятиях йогой

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Около 3,5 млн человек стали посетителями Московского урбанистического форума, который открылся 1 августа. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Уже 3,5 млн человек посетили мероприятия, которые проводятся в рамках Московского урбанистического форума. Он открылся 1 августа и проходит на четырех площадках: в олимпийском комплексе "Лужники", Гостином Дворе, парке "Зарядье" и Центральном выставочном зале "Манеж", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что на площадке в "Лужниках" можно узнать об инфраструктурных проектах, которые меняют Москву. Гостям показывают достижения города в самых разных сферах, среди которых цифровые технологии, городское хозяйство и благоустройство, промышленность и культура. Также здесь проходят концерты и мастер-классы для всей семьи.

На площадке в Гостином Дворе развернули интерактивное мультимедийное пространство, посвященное развитию социальной сферы. Посетители могут попробовать себя в роли врача, увидеть проекционное шоу с цифровым человеком, испытать симулятор старости, пройти экспресс-тестирование, узнать свой биологический возраст и даже записать музыку своего сердца. Для гостей предусмотрены лекции, концерты и спектакли.

В материале также рассказывается, что на площадке в "Зарядье" представлены инсталляции, посвященные 10 мегапроектам Москвы и изменениям, которые ее ожидают. В программе также кинопоказы, лекции, дискуссии, шоу артистов, танцевальные мастер-классы, занятия йогой и тренировки. Ранее там завершилась основная деловая программа форума "Москва-2030. Город, устремленный в будущее", в рамках которой эксперты обсуждали урбанизацию, социально-экономические вызовы и изменения климата.

Помимо этого, в Центральном выставочном зале "Манеж" для посетителей подготовлена выставка "Станция Манеж", рассказывающая о настоящем и будущем столичной транспортной системы. В стилизованном депо гости могут увидеть вагоны "Иволга 3.0" и "Москва-2020" и прокатиться на макетах новых вагонов метро и МЦД в натуральную величину.

О форуме

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Площадки форума будут работать до 10 сентября. ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.