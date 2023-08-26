Собянин заявил, что городской вокзал Нижегородская станет крупнейшим в Москве

По словам мэра Москвы, в ближайшие три года там планируют возвести офисное здание с паркингом и торгово-развлекательный центр

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Городской вокзал Нижегородская, строительство которого ведется в Москве, станет самым большим в столице. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Строим московский городской вокзал Нижегородская. Он станет самым большим в Москве и свяжет сразу несколько транспортных артерий столицы: МЦК, Нижегородское направление ж/д будущего МЦД-4, метро, в том числе БКЛ, Рязанский проспект, строящийся участок МСД от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что городской вокзал будет максимально комфортным для посетителей. Уже готов пассажирский терминал, между всеми видами транспорта предусмотрены пересадки без выхода на улицу.

"В четвертом квартале закончим благоустраивать территории около вокзала и станции метро "Нижегородская". Еще в ближайшие три года там появятся офисное здание с паркингом и торгово-развлекательный центр", - добавил Собянин.