Проходивший по делу о взятке экс-помощнице Дворковича обжаловал арест за шпионаж

Дату заседания по апелляция пока не назначили, сообщили в Лефортовском суде Москвы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Гражданин США Джин (Евгений) Спектор, ранее осужденный за взятку экс-помощнице бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича, обжаловал арест по делу о шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в Лефортовском суде Москвы, который ранее принял решение о заключении Спектора под стражу.

"В суд поступила апелляция на решение избрать Спектору меру пресечения в виде содержания под стражу. Она будет рассмотрена Мосгорсудом. Дата заседания по ней пока не назначена", - сказали в суде.

Спектору предъявлено обвинение по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Он был помещен в СИЗО 17 августа. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку в деле есть секретные материалы. ТАСС пока не располагает информацией о сути предъявленного Спектору обвинения.

Спектор родился и вырос в Ленинграде, но позже переехал в США и получил там гражданство. Он был председателем совета директоров ГК "Медполимерпром", специализировавшемся на лекарствах от онкозаболеваний. Ранее он обвинялся в посредничестве при передаче взяток Анастасии Алексеевой - экс-помощнице бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. Приговором суда Спектору было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года.

По версии следствия, Алексеева в 2015-2016 годах получила взятку за действия в пользу взяткодателя, ее сумма составила более 4 млн рублей. Взятка была в виде поездок на отдых в Таиланд и Доминиканскую Республику, в обоих случаях билеты и путевки стоили по 2 млн рублей. В этот период она была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность зампредседателя правительства.