"Мои документы" прокомментировали ограниченные сроки отказа от сбора биометрических данных

По данным пресс-службы центров госуслуг, москвичи могут отказаться от сбора и размещения биометрических данных в любой момент

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сообщения СМИ и в социальных сетях об ограниченных 1 сентября сроках отказа от сбора и размещения биометрических данных не соответствуют действительности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центров госуслуг "Мои документы".

"Появилась ложная информация об ограничениях сроков отказа от сбора и размещения биометрических данных. Ограничений на право подачи отказа от сбора и размещения биометрических персональных данных в единой биометрической системе законодательством не установлено. Сделать это можно в любой момент в центрах госуслуг Москвы в часы работы офисов "Мои документы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что подать соответствующее заявление можно во всех центрах госуслуг. Для этого необходим документ, удостоверяющий личность - это может быть паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина или документы, удостоверяющие личность лица без гражданства. В день приема заявления оно направляется оператору единой биометрической системы.

"Согласно ч. 2 ст. 26 572-ФЗ организации, обладающие биометрией, собранной с согласия гражданина, обязаны разместить данные в Единую биометрическую систему до 30 сентября 2023 года, уведомив гражданина об этом факте в любой доступной форме не позднее чем за 30 суток до момента размещения. При этом в случае получения отказа на уведомление от гражданина в течение этих 30 суток данные размещению не подлежат (ч. 15 ст. 4 572-ФЗ)", - уточнили в пресс-службе.

Таким образом, для отказа от сбора биометрических данных достаточно ответить отказом на запрос из банка или иной организации, которой гражданин ранее согласился передать свои данные.

Районные центры госуслуг в Москве работают по удобному графику без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.