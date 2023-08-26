Российские дипломаты и соотечественники возложили венки к памятнику Свободы на Шипке

Посол РФ Элеонора Митрофанова назвала вершину символом победы и дружбы между Россией и Болгарией

ШИПКА /Болгария/, 26 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Российские дипломаты во главе с послом России Элеонорой Митрофановой, политики и представители болгарских общественных организаций поднялись к памятнику Свободы на легендарной вершине Шипка в горах Стара-Планина в Болгарии, где почтили память героев, погибших на Шипке 146 лет назад.

"На Шипку я всегда поднимаюсь с самыми позитивными эмоциями. По-другому это место просто восприниматься не может. Шипка - символ нашей победы, символ дружбы между Россией и Болгарией, это история, она есть в душе каждого болгарина и каждого русского, который знает историю той победы", - сказала Митрофанова в интервью ТАСС, возложив венок в память о русских воинах и болгарских ополченцах.

Выступая на торжественной церемонии, она напомнила, что Болгария приобрела свою государственность именно благодаря победе России в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов.

"История и политика всегда старались развести Болгарию и Россию, но факт в том, что Болгария обрела свою государственность благодаря победе России над Турцией, - отметила дипломат. - Хотя Сан-Стефанский мирный договор и не был реализован в полном объеме и границы Болгарии в итоге все-таки были пересмотрены, но главного удалось добиться - страна вернулась на политическую карту мира как самостоятельное государство".

"Сегодня мы тоже переживаем момент политического, но не народного отчуждения, болгары и россияне тепло и позитивно относятся друг к другу. Благодаря Шипке, благодаря освободительной народной войне мы все равно находимся вместе", - подчеркнула Митрофанова.

Памятник на Шипке

Шипкинский монумент, построенный по проекту архитектора Атанаса Донкова и скульптора Александра Андреева на народные пожертвования, был открыт 26 августа 1934 года. Идея его строительства была выдвинута на заседании Учредительного народного собрания в Велико-Тырново в 1879 году, вскоре после победы в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов, которая привела к освобождению Болгарии от османского владычества. Первый камень в основание монумента был заложен 24 августа 1922 года, а полноценное строительство началось в 1926 году.

Бои на Шипке между защитниками перевала и турецкой армией продолжались с 21 по 26 августа 1877 года (по новому стилю). В отряде генерала Столетова было 6 тыс. русских солдат и 7,5 тыс. болгарских ополченцев, а противостояли ему войска Сулеймана-паши общей численностью 37 тыс. человек. Однако защитники Шипки отбили все атаки турецкой армии и удержали стратегически важную позицию. В боях на Шипке погибли тысячи русских воинов и болгарских ополченцев, в память о которых был воздвигнут памятник Свободы.