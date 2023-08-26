26 августа, 12:05

Адвокаты журналиста Гершковича обжаловали продление ему ареста на три месяца

Срок заседания по апелляции сообщат позднее, отметили в Лефортовском суде Москвы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сторона защиты корреспондента газеты The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича подала жалобу на решение продлить ему арест на три месяца по делу о шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в Лефортовском суде Москвы.

"В суд поступила апелляция на решение продлить Гершковичу срок содержания под стражей до 30 ноября. Она будет рассмотрена в Мосгорсуде, срок заседания станет известен позднее", - сказали в суде.

Ранее суд продлил арест журналиста на три месяца. Предыдущий срок его ареста истекал 30 августа.

Журналист был задержан в конце марта в Екатеринбурге, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По информации Центра общественных связей ФСБ РФ, Гершкович, действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих государственную тайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России. Вину он не признает. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация