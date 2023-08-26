На форуме "Машук" 30 проектов получили поддержку на 12 млн рублей

Всего в форуме участвовали более 2 тыс. человек из 87 регионов

ПЯТИГОРСК, 26 августа. /ТАСС/. Грантовую поддержку в 12 млн рублей получили 30 проектов - участников Всероссийского молодежного форума "Машук", который проходил с 12 по 26 августа в Пятигорске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе форума.

"Всероссийский молодежный форум "Машук" платформы "Росмолодежь.События" завершил свою работу. Более 2 тыс. участников из 87 регионов за две смены смогли перенять лучшие педагогические практики главного молодежного форума Года педагога и наставника в России. За пределами образовательной и атмосферной программ ключевой частью жизни форума стал конкурс "Росмолодежь.Гранты". За две смены 30 проектов получили финансовую поддержку на сумму почти 12 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, первая смена - "Детство" - объединила воспитателей и специалистов в сфере дошкольного образования, студентов педагогических вузов и ссузов, учителей-блогеров, вожатых и наставников в различных направлениях. Вторая смена - "Юность" - собрала преподавателей и сотрудников блока воспитательной работы вузов, преподавателей, студентов, лекторов Российского общества "Знание", молодых экскурсоводов, музейных работников, библиотекарей, а также блогеров, режиссеров, сценаристов, авторов научпопа. Кроме того, в рамках форума действовал специальный заезд - "Отрочество", участниками которого стали 200 самых ярких представителей Российского движения детей и молодежи "Движение первых" возрастом от 14 до 17 лет со всей России.

"По итогам форума участники разработали перечень мер поддержки и удержания в профессии молодого специалиста, а также современную модель системы воспитания, обучения, просвещения и наставничества на основе лучших практик ключевых субъектов и идей с дальнейшей апробацией модели Центром знаний "Машук", - говорится в пресс-релизе.

На форуме работало более 20 площадок от мастер-классов до активных игр. Кроме того, участники форума сдали кровь, вошли в регистр потенциальных доноров костного мозга, подарили литературу библиотекам города Антрацита Луганской Народной Республики, а также помогли бойцам СВО - сплели маскировочные сети, изготовили окопные свечи и наборы армейского сухого душа, отправили письма на передовую.