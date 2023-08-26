В Ставрополе на территории древнего городища впервые провели гастрономический фестиваль

В нем приняли участие более 20 поваров

СТАВРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "Зов предков" впервые провели на территории крупнейшего археологического памятника Предкавказья Татарское городище в Ставрополе, сообщил ТАСС глава города Иван Ульянченко.

"В гастрономическом фестивале приняли более 20 лучших поваров из 10 самых известных ресторанов Ставрополя. Они представили самобытные национальные блюда, продемонстрировали авторские новинки. На празднике приготовили 200 л морса из местного урожая смородины и вишни. Место проведения фестиваля выбрано не случайно - город активно развивает событийный туризм", - сказал он.

На фестивале гости смогли попробовать блюда разных народов, проживающих на Ставрополье, посмотреть танцы этих народов, поучаствовать в мастер-классах. Сотрудники краевого музея подготовили площадку с древними зернотерками - каждый мог попробовать сделать на них муку.

"Во время археологических раскопок у нас немалый процент от находок занимают зернотерки. Злаковые культуры росли здесь уже очень и очень давно. Этим зернотеркам, на которых дети работают, порядка 2 тыс. лет, они появились гораздо раньше, чем жернова", - сообщила ТАСС ведущий методист Ставропольского государственного музея-заповедника Елена Елагина.

Для работы на древних зернотерках специалисты взяли злаковые культуры, которые росли в древности на территории городища, - пшеницу, ячмень и пшено. "Дети с удовольствием работают на этих зернотерках, совершенно забывают о гаджетах, обо всем на свете. Они понимают, насколько это была тяжелая работа и почему в русской и мировой культуре существует трепетное отношение к хлебу, муке", - пояснила Елагина.

О городище

Татарское городище является памятником археологии федерального значения, оно находится на южной окраине Ставрополя. Несколько лет назад на этой территории начали развивать событийный туризм. Ежегодно на городище проводят фестиваль исторической реконструкции, который вновь пройдет в сентябре 2023 года.

"Этот фестиваль собирает сотни туристов из разных регионов страны. К нам приезжают не только жители соседних субъектов, но и из регионов Дальнего Востока, преодолевая восьмичасовые перелеты. Сейчас открываются широкие возможности для развития внутреннего туризма в стране", - отметил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Татарское городище включает в себя фортификационные сооружения, системы дорог, могильников и культовых сооружений. Часть древнего города пока скрыта под землей. По данным археологов, городище функционировало на протяжении четырех исторических периодов: кобанского, скифского, сарматского, хазарского. Самый древний слой связан с кобанской эпохой, площадь этого поселения занимала порядка 40 га.