Заповедник "Пасвик" продолжит требовать выплату ущерба от выпаса норвежских оленей

Директор заповедника Наталья Поликарпова выразила сомнение, что власти Норвегии убили именно тех 40 оленей, что паслись зимой на территории "Пасвика"

МУРМАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Руководство российского трансграничного заповедника "Пасвик" продолжит настаивать на выплате ущерба от выпаса 40 норвежских оленей, перешедших границу Норвегии и России в декабре 2022 года, и за два месяца съевших и вытоптавших ягеля на 47 млн норвежских крон. Об этом ТАСС сообщила директор заповедника Наталья Поликарпова.

Накануне агентство Associated Press сообщило о том, что власти Норвегии убили 40 оленей, вернувшихся на норвежскую территорию из России, из-за опасений, что они вновь могут перейти через границу Норвегии и РФ. Москва уже потребовала от Осло компенсации ущерба, причиненного российским пастбищам, и уплаты 50 тыс. крон ($4 700) за каждое животное, которое переправилось в Россию и паслось в заповеднике "Пасвик" в Мурманской области, а также единовременной выплаты в 47 млн крон ($4,4 млн) в общей сложности за те дни, когда олени находились в российской заповедной зоне.

"Несмотря на сообщения норвежской стороны, что перешедшие с норвежских пастбищ на территорию заповедника "Пасвик" и питавшиеся там два месяца олени были убиты, мы продолжим требовать выплаты 47 млн норвежских крон, ведь ущерб особо охраняемым природным территориям уже был нанесен", - сказала Поликарпова.

Она также выразила сомнение, что норвежская сторона убила именно тех 40 оленей, что паслись этой зимой на территории заповедника "Пасвик". "Мы по межправительственному соглашению от 1977 года вернули оленей в Норвегию еще в феврале 2023 года. А сообщения о забое этих оленей появились только летом, я не думаю, что они держали их несколько месяцев отдельно от остального стада в каком-то изолированном загоне, поэтому вызывает большое сомнение, что они убили именно тех 40 оленей, которых мы вернули", - пояснила Поликарпова.

Директор заповедника "Пасвик" отметила, что норвежские оленеводы специально выращивают оленей для мяса и ежегодно какое-то количество особей отправляют на убой, а также, что сокращение у норвежских оленеводов поголовья на 40 особей не означает, что норвежские олени в поисках пищи в очередную зиму не зайдут на территорию российского заповедника, перейдя границу с РФ.

О заповеднике

Заповедник "Пасвик" площадью почти 15 тыс. га находится в приграничной зоне трех стран: России, Норвегии и Финляндии. Территория заповедника - узкая полоса, вытянутая на 44 км вдоль государственной границы России и Норвегии. Западная граница заповедника полностью совпадает с государственной границей РФ. Заповедник "Пасвик" был образован в 1992 году для сохранения и изучения северных сосновых лесов, водно-болотных угодий мирового значения, фауны водоплавающих птиц, а также ведения комплексного мониторинга северных экосистем.