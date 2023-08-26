Противники строительства оросительных бассейнов во Франции приехали на велосипедах в Париж

Среди организаторов акции значится движение Soulevements de la Terre

ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Велопробег против строительства во Франции оросительных водохранилищ добрался до Парижа, передает корреспондент ТАСС с места события.

По центральным улицам Парижа проехали сотни велосипедистов. "Нет бассейнам в Сен-Солине (коммуна в департаменте Дё-Севр). Мы будем бороться до конца", - скандировали участники велопробега.

Активисты, въехавшие в Париж с юга, пытались пересечь Сену с левого берега на правый в районе моста Альма, расположенного в нескольких сотнях метров от Эйфелевой башни. Однако перед мостом их ждал кордон полиции.

Затем активисты попытались по набережным левого берега продвинуться к зданию Национального собрания (нижней палаты парламента), но дорогу им также преградили полицейские. После этого участники акции стали разбиваться на малые группы и двигаться по различным маршрутам.

Среди организаторов акции значится движение Soulevements de la Terre. Эта организация была распущена МВД Франции, однако в настоящий момент процесс прекращения деятельности этого объединения экоактивистов приостановлен по решению суда.

Велопробег против водохранилищ

Велопробег начался в департаменте Дё-Севр (запад страны) на прошлой неделе. Изначально в экологической акции было около 700 велосипедистов и до 30 тракторов.

Протесты против строительства оросительных бассейнов в районе коммуны Сен-Солин продолжаются с прошлого года. В общей сложности проект департамента предусматривает сооружение 16 таких водоемов объемом несколько сотен тысяч кубометров. Фермеры и власти планируют заполнять их зимой и весной, чтобы использовать для полива посевов во время летней засухи.

Местные жители выступают против планов властей, указывая на возможность нанесения вреда экологии в ходе земляных работ и откачки грунтовых вод. Протестующие считают, что фермеры, которые намерены использовать такие резервуары, "разрушают почву интенсивными методами обработки".

Весной в районе этой коммуны прошли крупные беспорядки, в ходе которых были ранены десятки жандармов.