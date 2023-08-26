В Петербурге приготовили самую большую в мире традиционную башкирскую лепешку

Ее диаметр составил 2,5 м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Мировой рекорд по приготовлению традиционного башкирского блюда - лепешки кыстыбый - побили в Петербурге на Дворцовой площади в рамках проведения Дней Республики Башкортостан в Санкт Петербурге, ее диаметр составил 2,5 м, а весь процесс занял около двух часов. Об этом сообщил ТАСС шеф-повар, представитель гильдии кулинаров и рестораторов Башкирии Виктор Вершинин.

"Кыстыбый состоит из пресного теста, пшенной каши на молоке и масляно-башкирском продукте - это национальный продукт. Диаметр лепешки - 2,5 м. В данный момент есть рекорд диаметром 2,1 м, а мы делаем 2,5 м. Планируем побить существующий рекорд, в книгу рекордов сейчас не занесем, поскольку необходимо привлекать специальную службу и оформлять документацию, но наш рекорд будет народным. В мире ранее такого не готовили, весь процесс занял около двух часов", - сказал он.

Кроме того, на Дворцовой площади развернули 5 этнических юрт, презентующих культуру, кухню, быт башкирского народа, из Белорецкого, Зианчуринского, Салаватского, Стерлибашевского, Стерлитамакского районов. Гости также могут поучаствовать в гастрономическом фестивале "Гусь и мед" и ярмарке товаров Республики Башкортостан. Посетители могут попробовать и приобрести мед, продукцию пчеловодства, кумыс, мясные деликатесы, чай, травяные сборы, бальзамы, мучные и кондитерские изделия: чак-чак, баурсак, сувенирные пряники, пихтовую воду, безалкогольные напитки, посуду из керамики.

Неподалеку от Дворцовой во дворе Государственной Академической капеллы расположился башкирский этнодвор "Земля кочевников - край легенд". Здесь также установили несколько тематических юрт и полуюрт с различными ремесленными мастер-классами.

Сотрудничество с Башкирией

Ранее 26 августа в рамках Дней Республики Башкортостан в Санкт Петербурге Губернатор Александр Беглов и глава Башкирии Радий Хабиров подписали в Смольном план мероприятий - дорожную карту по развитию сотрудничества между регионами на 2024-2027 годы.

"Петербург и Башкортостан успешно сотрудничают во многих отраслях. В Республику Башкортостан поставляются лекарственные препараты, медицинское оборудование, парфюмерия, ювелирные изделия. В Петербург - бензин, дизельное топливо, синтетический каучук. В условиях внешнего санкционного давления нужно находить новые точки для расширения промышленной кооперации", - отметил Беглов.

В свою очередь, отвечая на вопрос ТАСС, глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в следующем году в Башкирии появятся сады-трансформеры по примеру Петербурга. "У нас делегация <…> уже несколько дней здесь работает. <…> Перечислили виды растений, которые нам теперь надо понять, адаптировать. Потому что немного климатические условия разные, мы выберем виды растений. И в данный момент у нас есть три точки, таких сквера и площади, которые мы хотим установить. Но это произойдет в следующем году", - сказал Хабиров.

Дни Республики Башкортостан в Санкт Петербурге проходят с 25 по 27 августа. На это время запланировано проведение бизнес-форума представителей делового сообщества Санкт Петербурга и Республики Башкортостан, презентация экономического, инвестиционного, туристического и культурного потенциала региона, подписание соглашений о сотрудничестве в сфере туризма, организация ярмарочной экспозиции башкирской продукции, спортивные мероприятия, а также культурная программа.