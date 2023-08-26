В Почаевскую лавру прибыли около 10 тыс. паломников УПЦ

Как отметили в Союзе православных журналистов, в 2023 году крестных ход столкнулся с большими трудностями

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Крестный ход канонической Украинской православной церкви (УПЦ) достиг Свято-Успенской Почаевской лавры, около 10 тыс. прихожан зашли в монастырь. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

По его данным, паломники прибыли к Почаевской лавре утром. При входе в монастырь прихожан традиционно окроплял святой водой один из священников обители.

Союз православных журналистов подчеркнул, что в этом году крестных ход столкнулся с большими трудностями. Полиция и противники УПЦ блокировали дороги, паломники были вынуждены обходить их по полям. Кроме того, мужчинам из крестного хода вручали повестки. Власти Винницкой, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областей принимали решения о запрете крестного хода прихожан УПЦ.

Свято-Успенская Почаевская лавра расположена в городе Почаеве Тернопольской области. Монастырь был основан около 1240 года затворниками Киево-Печерской лавры, бежавшими после разорения Киева ханом Батыем. В 2003 году Почаевская лавра была передана в аренду УПЦ до 2052 года.

Ежегодный крестный ход в Почаевскую лавру уже около двух столетий проходит с конца июля из разных областей Украины. Шествие приурочено к празднику Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). Однако с 2022 года местные власти и сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются помешать шествию: блокируют дороги, запирают перед паломниками колодцы, закрывают продовольственные магазины, применяют против верующих силу, заставляя их делать многокилометровые обходы. Глава ПЦУ Епифаний неоднократно заявлял, что два крупнейших монастыря на территории страны - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут со временем принадлежать его структуре.