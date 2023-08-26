В Луганск доставили мощи православного святого Георгия Победоносца

Там проведут молебен о победе в рамках крестного хода по всем регионам РФ

ЛУГАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Мощи православного святого Георгия Победоносца прибыли в Луганск для проведения молебна о победе в рамках крестного хода по всем регионам России, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси [Кирилла] с 6 мая по ноябрь совершается всероссийский православный крестный ход. Мы провозим по всем регионам РФ мощи святого великомученика Победоносца Георгия. И при этом совершаем молебен о победе. И сегодня мы приехали на луганскую землю", - рассказал журналистам священник Максим, сопровождающий мощи.

Он добавил, что мощи обычно хранятся в Троице-Сергиевой Лавре, куда были переданы в XVIII веке.

Всего за время крестного хода мощи провезут по более чем 100 городам России. Ковчег с мощами побывал уже в 50 регионах страны, поклониться им смогли более 400 тыс. граждан - как военных, так и гражданских, рассказала журналистам сотрудница Всемирного русского народного собора Елена Сипягина.