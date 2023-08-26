Эксперт заявил о росте интереса Египта к российским вузам даже во время кризиса

Как отметил глава Египетско-российского фонда науки и культуры Шади аш-Шафии, сотрудничество между двумя странами в сфере образования продвигается высокими темпами

КАИР, 26 августа. /Корр. ТАСС Дарья Вавилина/. Сотрудничество между Египтом и РФ в сфере образования продвигается высокими темпами, интерес арабской республики к российскому образованию растет даже во время острого мирового кризиса. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС глава Египетско-российского фонда науки и культуры Шади аш-Шафии.

"Как мы увидели за этот год, в который мы отмечаем 80-летие установления дипломатических отношений, сотрудничество между Египтом и Россией в сфере образования продвигается высокими темпами. В ближайшее время в Арабской Республике Египет будет открыт ряд филиалов российских вузов, это будут очень активные проекты, и это подтверждает тот факт, что в Египте растет интерес к российскому образованию, даже во время острого мирового кризиса", - сказал аш-Шафии. Глава фонда отметил, что российские филиалы будут не только выполнять образовательную функцию, но и "работать для привлечения еще большего внимания к российской образовательной системе, программе, методикам, опыту".

"В предстоящий период мы хотели бы уделить большее внимание сотрудничеству в банковском и финансовом секторе, - поделился аш-Шафии. - Месяц назад в Египте было получено разрешение на открытие первого цифрового банка, мы видим, что в России это направление очень развито, а значит, есть большие возможности, чтобы использовать этот опыт в Египте".

Посол РФ в Каире Георгий Борисенко в июне сообщил ТАСС, что уже в этом году могут появиться филиалы Санкт-Петербургского государственного и Казанского федерального университетов в Каире. Кроме того, планируется создание филиала опорных вузов Росатома, чтобы готовить специалистов, которые в будущем будут работать на АЭС, строящейся в Египте при помощи российской госкорпорации.

26 августа Египет и Россия отмечают 80-летие установления дипломатических отношений. На протяжении юбилейного года в арабской республике прошел ряд торжественных мероприятий, посвященных юбилейной дате, в том числе с участием Египетско-российского фонда науки и культуры. Накануне здание МИД Египта в честь 80-летнего юбилея подсветили надписью "Россия - Египет - 80".