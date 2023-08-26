Муфтият Чечни запретил дорогие подарки на свадьбах

Кроме того, платье невесты также должно соответствовать требованиям ислама и чеченских адатов

ГРОЗНЫЙ, 26 августа. /ТАСС/. Духовное управление мусульман Чечни выпустило свод правил проведения свадебных торжеств, согласно которым на такие празднования запрещено дарить дорогие подарки.

"Дорогие подарки жениху, свекру, свекрови и другим запрещены. Любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским адатам [обычаям], то есть дорогие подарки, такие как: бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника, квартиры, машины и т. д., - строго запрещены", - говорится в документе. С какой суммы стоимость подарка считается высокой, не указывается.

Кроме того, платье невесты также должно соответствовать требованиям ислама и чеченских адатов. Количество чемоданов, которые берет с собой невеста в качестве приданого, остается без ограничений, но запрещены излишества. Без изменений остался размер калыма, который составляет 50 тыс. рублей.

Ранее глава региона Рамзан Кадыров раскритиковал "нововведения" на проводимых в Чечне свадьбах, отметив, что они недопустимы, противоречат национальным обычаям и ведут к существенному росту расходов на организацию торжеств.