Всем утратившим паспорта при наводнении жителям Херсонской области выдали новые

Как отметил врио губернатора региона Владимир Сальдо, в относительный порядок привели большую часть жилья

ГЕНИЧЕСК, 26 августа. /ТАСС/. Несколько сотен жителей Херсонской области обратились в органы МВД для восстановления паспортов, утраченных при наводнении из-за прорыва Каховской ГЭС. Как сообщил ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо, эта проблема уже решена.

"Органы МВД выдавали паспорта РФ гражданам взамен утраченных при наводнении в ускоренном порядке, буквально за считанные дни. Таких случаев было несколько сотен. Можно сказать, что по утраченным паспортам вопрос закрыт", - сказал он.

Сальдо уточнил, что в относительный порядок приведена большая часть жилья. "Дворы расчищены, подвалы и нижние этажи осушены", - добавил он.

При этом, по словам врио губернатора региона, длительные последствия затопления многих домов только начинают проявляться. Он считает, что часть таких строений окажется непригодна для проживания, и их придется сносить и строить новые. "Даже приблизительные оценки стоимости и сроков такого восстановления сейчас дать затруднительно. Дело осложняется тем, что зона чрезвычайной ситуации совпадает с зоной интенсивных обстрелов со стороны боевиков киевского режима", - подчеркнул он.

24 августа Сальдо доложил президенту РФ Владимиру Путину о практически полной ликвидации последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС. Врио губернатора отметил слаженную работу всех ведомств, благодаря которой удалось решить проблемы всего за два месяца. Режим ЧС федерального уровня, действовавший в связи с разрушением Каховской ГЭС в Херсонской области, снят. Пострадавшим в результате теракта предоставляется материальная помощь, на данный момент выплачено уже более 300 млн рублей.