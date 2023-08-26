26 августа, 19:30

В Словении открылась международная агропромышленная ярмарка

По сведениям Словенского агентства печати, в течение шести дней на выставке будут функционировать 1 700 стендов с продукцией из 35 стран

ЛЮБЛЯНА, 26 августа. /ТАСС/. Международная агропромышленная ярмарка АГРА в 61-й раз открылась в городе Горня-Радгона на северо-востоке Словении. Об этом сообщает Словенское агентство печати (СТА).

Как указывает СТА, в церемонии открытии ярмарки приняла участие президент Словении Наташа Пирц-Мусар. По словам политика, ключевой задачей для страны на предстоящее десятилетие является поиск способа производить как можно больше качественных продуктов питания и не зависеть при этом от импорта, экономических рисков и погодных условий.

По данным Словенского агентства печати, на протяжении шести дней на выставке будут функционировать 1 700 стендов с продукцией из 35 стран. В текущем году страной-партнером ярмарки выступила Индия. Посетители смогут ознакомиться с инновационными цифровыми решениями, новейшими технологиями и ведущими мировыми брендами сельскохозяйственной и лесной техники, оборудованием для пищевой промышленности и гастрономии, семенами, саженцами, средствами по уходу за животными и растениями. 

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