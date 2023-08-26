В Белоруссии прошли торжества в честь явления Минской иконы Божией Матери

Как сообщил портал Белорусской православной церкви, центральным событием стала соборная Божественная литургия

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Торжества в честь явления Минской иконы Божией Матери и 850-летия преставления преподобной Евфросинии Полоцкой прошли в белорусской столице. Об этом сообщает портал Белорусской православной церкви (БПЦ).

Центральным событием стала соборная Божественная литургия, которую перед Свято-Духовым кафедральным собором совершил Патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Заславский Вениамин в сослужении духовенства БПЦ.

Предварила богослужение торжественная встреча Всебелорусского крестного хода к Минской иконе Божией Матери, который начался 18 августа из Свято-Успенского Жировичского монастыря. Посетив за девять дней 18 храмов заключительный участок 250-километрового пути паломники прошли от храма Покрова Пресвятой Богородицы к Свято-Духову кафедральному собору. Вместе с паломниками в Минск прибыл ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца, который находится в Белоруссии с 16 июля. Эта святыня до 17 сентября побывает во всех епархиях Белорусского экзархата.

Минская икона Божией Матери - одна из главных и наиболее почитаемых православных святынь Белоруссии. Согласно преданию, была обретена в 1500 году на водах Свислочи. Прихожане всегда относились с большим благоговением к святому образу, сумели сберечь его во время гонений на веру и в годы Великой Отечественной войны. В 1945 году икона Божией Матери была перенесена в Свято-Духов кафедральный собор, где и находится по сей день.