На фестивале в Подмосковье состоялись караоке в небе и презентация паралетной почты

Мероприятие прошло в поселке Турово Серпуховского района

ТАСС, 26 августа. Презентация паралетной почты, спецгашение почтового набора, футбол на мотопарапланах, написание картины в полете на паралете, а также караоке на высоте птичьего полета состоялись на фестивале летного творчества в поселке Турово Серпуховского района Московской области. Об этом сообщил ТАСС один из организаторов мероприятия Валерий Сушков.

"Сегодня мы презентовали очень оригинальный вид почты - паралетную почту, а также провели спецгашение посвященного ей почтового выпуска. В него вошли почтовый конверт, открытка, марка-виньетка и спецштемпель", - сказал Сушков.

По словам организатора, паралетная почта может использоваться для труднодоступных мест. "В нашей большой стране есть много территорий, куда сложно добраться на простом транспорте, при этом есть множество путешественников, которые заинтересовались этим проектом - доставкой почты с использованием мотопарапланов", - пояснил он.

Автор проекта добавил, что после презентации состоялся полет на паралете, который посвятили прошедшему 22 августа Дню Государственного флага РФ. После полета всем участникам фестиваля раздали открытки из почтовой коллекции "Паралетная почта".

Как отметил Сушков, на фестивале летного творчества пилоты клуба сверхлегкой авиации "Игра гравитации" показали программу "Раскрасим жизнь красками неба". Гостям продемонстрировали пленэр в небе (написание картины в полете на паралете), летное караоке (пение песен на высоте птичьего полета), парамотобол (игра в футбол на мотопарапланах), а также показательные полеты мотопарапланерной пилотажной группы "Крылья России".

Среди организаторов фестиваля мастер спорта международного класса, абсолютный чемпион мира, призер чемпионатов мира, член сборной России по мотопарапланерному спорту Игорь Потапкин, а также полярный исследователь, яхтсмен, чемпион мира по парашютному спорту, единственный в мире парашютист, который прыгнул с парашютом 25 раз на Северном полюсе, Сергей Инсаров; Валерий Сушков - историк почты, документалист, режиссер, обладатель географического Оскара "Хрустальный компас - 2021", член Русского географического общества и Союза журналистов России, автор и руководитель проекта "Postventure & почтовое приключение".