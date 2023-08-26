В Подмосковье прошло ралли с участием около 40 ретроавтомобилей

Соревнования состоялись в трех категориях в зависимости от возраста машин

ТАСС, 26 августа. Порядка 40 ретроавтомобилей, включая Ford A и Mercedes-Benz 320, приняли участие в ралли за приз Музея техники Вадима Задорожного, которое прошло в Подмосковье. Автомобили соревновались в трех категориях в зависимости от своего возраста, сообщил ТАСС основатель музея.

"В гонке принял участие цвет мирового автопрома ХХ века - около 40 автомобилей. Они прошли 15 контрольных пунктов по живописным дорогам Подмосковья. Это была демонстрация живой истории в действии, которая связывает поколения. Такие гонки станут теперь доброй традицией, и мы уже запланировали ралли весной и осенью 2024 года", - сказал Задорожный.

По его словам, гонка готовилась музеем несколько лет, для нее существенно обновили музейные фонды. Старт и финиш прошли на территории музея. Первой контрольной точкой стал ландшафтный парк "Архангельское".

Как отметил Задорожный, соревнования прошли в трех категориях. "Самая почетная - категория Veteran, в ней соревновались 10 автомобилей, выпущенных до 1945 года. В зачете приняли участие такие винтажные раритеты как Mercedes-Benz 320 1939 года, занявший первое место, Tatra 1942 года - на втором месте, а замкнул тройку лидеров Mercedes-Benz W143 1939 года", - рассказал основатель музея.

По словам Задорожного, в зачете Old-timer принимали участие 11 машин, выпущенных до 1973 года. Победу в номинации одержал "Москвич-408" 1965 года, на втором месте - Chevrolet Corvette 1970 года, а на третьем - еще один "Москвич" (1966 год). Самым многочисленным по количеству участников стал зачет Young-timer - на него было заявлено 16 автомобилей до 1993 года выпуска. Итоговый протокол возглавил Mercedes-Benz SL 280 1977 года, за ним расположились ГАЗ-24 1976 года и ВАЗ-2103 1972 года.

Для участников и гостей ралли подготовили музыкальную и развлекательную программы на весь день. Были организованы гастрономические площадки, экскурсии по Музею техники, активности от партнеров, аттракционы и мастер-классы для детей.