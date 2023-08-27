КНДР разрешила согражданам вернуться домой с условием недельного карантина

Прибывшие из-за границы будут находиться под медицинским наблюдением в изоляторах, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи

СЕУЛ, 27 августа. /ТАСС/. Государственный чрезвычайный противоэпидемический штаб КНДР разрешил находящимся за рубежом согражданам вернуться в страну при условии прохождения недельного карантина. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении указывается, что штаб принял решение "в соответствии с облегчением ситуации с распространением злокачественной пандемии в мире". Гражданам КНДР по прибытии предстоит пройти "строгое медицинское наблюдение в изоляторах" в течение недели. Штаб проинформировал о новых мерах 26 августа.

Ранее в пресс-службе аэропорта Владивостока сообщили, что первые после пандемии коронавируса рейсы между Владивостоком и Пхеньяном запланированы на 25 и 28 августа. Последний рейс из Пхеньяна во Владивосток состоялся 9 марта 2020 года. Тогда на нем вылетели российские и иностранные дипломаты, решившие покинуть КНДР на время карантина. Среди них были 13 российских граждан. 22 августа фактически возобновились авиаперелеты между КНДР и КНР.