NYT узнала о намерении группы инвесторов основать новый город в Калифорнии

Инвестиционная компания Flannery Associates приобретает участки земли в округе Солано к северо-востоку от Сан-Франциско и потратила на них уже около $800 млн, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Инвестиционная компания Flannery Associates строит планы по основанию нового города в штате Калифорния, сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, компания приобретает обширные участки земли в округе Солано к северо-востоку от Сан-Франциско и потратила уже порядка $800 млн.

Как указывает газета, подчас инвесторы покупали участки по цене, в несколько раз превышающей рыночную. Вкупе с тем, что компания не выносит свою деятельность в публичное поле и что некоторые участки располагались в непосредственной близости от базы ВВС США, активность Flannery Associates некоторое время вызывала вопросы у местных властей.

По информации издания, в компании есть несколько инвесторов из Кремниевой долины, в том числе сооснователь компании LinkedIn (запрещена в России) Рид Хоффман. Как отмечает газета, в штате имеется проблема с количеством жилья из-за сложностей, связанных с ведением строительных работ. Тем не менее компания уже в ближайшее время намерена начать работу с местными жителями и властями для того, чтобы "трансформировать десятки тысяч акров в многолюдный крупный город <...>, который создаст тысячи рабочих мест и будет таким же удобным для пешеходов, как Париж или Вест-Виллидж (район в Нью-Йорке - прим. ТАСС)".

Одним из преимуществ, по мнению инвесторов, станет тот факт, что новый населенный пункт будет располагаться в относительной близости от одного из крупнейших городов штата - Сан-Франциско. Компания хочет построить для города "солнечную ферму, рощи с более чем миллионом новых деревьев и более чем 10 тыс. акров (ок. 4 тыс. га - прим. ТАСС) новых парков и пространств".

Вместе с тем, отмечает издание, выбор места для города может стать проблемой для реализации проекта - рядом с будущим населенным пунктом располагается лишь одна автодорожная магистраль, которая к тому же весьма загружена. В округе также нередко происходят засухи и лесные пожары.