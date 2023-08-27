27 августа, 01:31

В Приамурье почти в 40 школах будут изучать китайский язык

Факультативы с 1 сентября откроют в учебных заведениях Благовещенска, Белогорска и Благовещенского округа

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 августа. /ТАСС/. Почти в 40 школах Амурской области будут изучать китайский язык с 1 сентября. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщили в правительстве региона.

Читайте также
Интервью
Губернатор Амурской области Орлов: Приамурье восстанавливает допандемийные связи с Китаем

"Проект бесплатного обучения школьников китайскому разговорному языку, реализованный в Благовещенске по поручению губернатора, расширяется. Всего в новом учебном году факультативы будут работать в 39 школах Благовещенска, Белогорска и Благовещенского округа. Сейчас китайский язык в регионе изучают ученики 217 классов", - говорится в сообщении.

По словам губернатора области Василия Орлова, первый год реализации проекта в Благовещенске показал, что дети хотят изучать китайский язык. "Это не только интересно, но и открывает хорошие перспективы. Знание языка для жителей нашей приграничной области - очень большой плюс в профессиональной деятельности. Кроме того, отсутствие языкового барьера помогает лучше понимать ближайших соседей, знакомиться с их культурой и крепче дружить", - цитируют Орлова в правительстве региона.

Также программу по изучению китайского языка внедрят в 51 группу 3 дошкольных учреждений. Занятия в школах и детских садах будут проходить во внеурочное время. 

Теги:
РоссияКитайАмурская областьОрлов, Василий Александрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация