В Приамурье почти в 40 школах будут изучать китайский язык

Факультативы с 1 сентября откроют в учебных заведениях Благовещенска, Белогорска и Благовещенского округа

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 августа. /ТАСС/. Почти в 40 школах Амурской области будут изучать китайский язык с 1 сентября. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщили в правительстве региона.

"Проект бесплатного обучения школьников китайскому разговорному языку, реализованный в Благовещенске по поручению губернатора, расширяется. Всего в новом учебном году факультативы будут работать в 39 школах Благовещенска, Белогорска и Благовещенского округа. Сейчас китайский язык в регионе изучают ученики 217 классов", - говорится в сообщении.

По словам губернатора области Василия Орлова, первый год реализации проекта в Благовещенске показал, что дети хотят изучать китайский язык. "Это не только интересно, но и открывает хорошие перспективы. Знание языка для жителей нашей приграничной области - очень большой плюс в профессиональной деятельности. Кроме того, отсутствие языкового барьера помогает лучше понимать ближайших соседей, знакомиться с их культурой и крепче дружить", - цитируют Орлова в правительстве региона.

Также программу по изучению китайского языка внедрят в 51 группу 3 дошкольных учреждений. Занятия в школах и детских садах будут проходить во внеурочное время.