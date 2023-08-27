Таиланд удвоит число проверок морепродуктов в связи со сбросом воды с АЭС "Фукусима-1"

Заместитель генерального секретаря Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Лертчай Лертвут пояснил, что это делается для того, чтобы повысить уверенность потребителей в их безопасности

БАНГКОК, 27 августа. /ТАСС/. Таиланд удвоит число проверок поставляемых из Японии морепродуктов на предмет наличия в них радиоактивных материалов в связи со сбросом в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По словам заместителя генерального секретаря Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Таиланда Лертчая Лертвута, FDA и другие надзорные органы "удвоят число проверяемых образцов морепродуктов, собранных для поиска радиоактивных материалов, чтобы повысить уверенность потребителей в их безопасности". Как ожидается, первая партия японских морепродуктов после сброса в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" поступит в Таиланд в середине сентября.

"FDA и департамент рыболовства после цунами в 2011 году регулярно собирают образцы морепродуктов, поставляемых из района местонахождения АЭС. В ходе анализа проб никогда не выявлялись пищевые продукты и другие товары, которые содержат радиоактивные материалы в объеме, превышающем таиландские нормы безопасности", - сказал Лертвут.

В четверг энергетическая компания Tokyo Electric Power сообщила, что японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Данные проведенных измерений показали, что подготовленная к сбросу очищенная вода была в достаточной степени разбавлена морской водой. После этого Главное таможенное управление КНР объявило, что с 24 августа полностью приостанавливает импорт морепродуктов, местом происхождения которых является Япония, подчеркнув свою обеспокоенность по поводу сброса.